В Москве задумались об отмене цифровых пропусков 

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В понедельник в Москве объявят об отмене цифровых пропусков. Они перестанут действовать с середины июня. Об этом сообщает РБК Григория Березкина со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

Источник отметил, что Собянин может сделать заявление в понедельник, 8 июня.

«Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил он.

Информацию подтвердил и другой источник, работающий в компании— партнере столичного правительства . Пропускную систему могут отменить уже с 14 июня.

Ранее Собянин не исключил «радикальные решения» по смягчению ограничений. По его словам, в столице наблюдается положительная динамика в ситуации с COVID-19.

От коронавируса в Москве вылечились более 100 тысяч человек с начала эпидемии.