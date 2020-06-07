В Москве задумались об отмене цифровых пропусков 

В понедельник в Москве объявят об отмене цифровых пропусков. Они перестанут действовать с середины июня. Об этом сообщает РБК Григория Березкина со ссылкой на источники, близкие к мэрии.
Источник отметил, что Собянин может сделать заявление в понедельник, 8 июня.
«Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил он.
Информацию подтвердил и другой источник, работающий в компании— партнере столичного правительства. Пропускную систему могут отменить уже с 14 июня.
Ранее Собянин не исключил «радикальные решения» по смягчению ограничений. По его словам, в столице наблюдается положительная динамика в ситуации с COVID-19.
От коронавируса в Москве вылечились более 100 тысяч человек с начала эпидемии.
Как сообщал «Рамблер», в России за последние сутки выявили 8984 новых случаев коронавируса. Суточный рост составил 2%.