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Мясников насчитал 14 «сюрпризов» коронавируса 

Майк Габриелян 13 минут назад
Мясников насчитал 14 «сюрпризов» коронавируса
Фото: ТАСС
Российский врач-популяризатор Александр Мясников опубликовал список особенностей коронавируса, которые удивили учёных. В рейтинг вошли 14 «сюрпризов».
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Из наиболее неожиданных для специалистов — COVID-19 распространяется практически здоровыми людьми и высоко заразен. Вирус имеет расовое (чернокожее население США, так называемые «латинос», азиаты), гендерное (мужчины) и возрастные (дети практически не болеют) предпочтения.
В группы риска входят люди за 65, а также пациенты, страдающие ожирением, диабетом, сердечными и почечными болезнями, раком. В остальных случаях наблюдается картина обычного ОРЗ.
Цикл распространения от быстрого взлёта до «выдыхания» и спада составляет около 3-х месяцев. Единственные действенные меры профилактики — дистанция и самоизоляция. При этом масочный режим, по мнению Мясникова, является «мерой неясной эффективности». Сомнительна и дезинфекция вне больниц, поскольку «вирус внутри человека, а не снаружи».
Врач также делает заключение, что человечество по-прежнему мало знает о новом вирусе. Вся статистика только предварительная, выводы по ней делать пока нельзя. Много параметров не учитываются или переоцениваются.
«Цыплят по осени считают. Коронавирус ещё может принести нам «сюрпризы» — пока непредсказуем и своенравен», — заключает Мясников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что составлен топ-10 самых защищенных от коронавируса стран.
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Общество , Александр Мясников
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