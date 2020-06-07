Мясников насчитал 14 «сюрпризов» коронавируса 

Российский врач-популяризатор Александр Мясников опубликовал список особенностей коронавируса, которые удивили учёных. В рейтинг вошли 14 «сюрпризов».

Из наиболее неожиданных для специалистов — COVID-19 распространяется практически здоровыми людьми и высоко заразен. Вирус имеет расовое (чернокожее население США, так называемые «латинос», азиаты), гендерное (мужчины) и возрастные (дети практически не болеют) предпочтения.

В группы риска входят люди за 65, а также пациенты, страдающие ожирением, диабетом, сердечными и почечными болезнями, раком. В остальных случаях наблюдается картина обычного ОРЗ.

Цикл распространения от быстрого взлёта до «выдыхания» и спада составляет около 3-х месяцев. Единственные действенные меры профилактики — дистанция и самоизоляция. При этом масочный режим, по мнению Мясникова, является «мерой неясной эффективности». Сомнительна и дезинфекция вне больниц, поскольку «вирус внутри человека, а не снаружи».

Врач также делает заключение, что человечество по-прежнему мало знает о новом вирусе. Вся статистика только предварительная, выводы по ней делать пока нельзя. Много параметров не учитываются или переоцениваются.

«Цыплят по осени считают. Коронавирус ещё может принести нам «сюрпризы» — пока непредсказуем и своенравен», — заключает Мясников.