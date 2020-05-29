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Пока вы дома: звезда фильма «Москва слезам не верит» заболела COVID-19 

Дарья Зарецкая 1 час назад

Звезда фильма "Москва слезам не верит" заболела COVID-19

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Звезда фильма "Москва слезам не верит" Наталья Вавилова заразилась коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

"Скажи, что я дома": Кадыров опубликовал видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей поездке в Москву.

К москвичам обратились с предупреждением

Полиция Москвы предупредила граждан о недопустимости проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности.

В Москве назвали опасный для коронавируса возраст

Более 80 процентов жителей Москвы, у которых коронавирус выявили за последние 24 часа, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Названы самые пострадавшие от коронавируса города России

АГН «Москва»
Эксперты назвали российские города, наиболее пострадавшие от коронавируса и с самыми медленными темпами восстановления от кризиса. В аутсайдерах оказались Москва и Сочи.

В России выявлено 8 572 новых случая коронавируса

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 572, до 387 623 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Лукашенко: на Западе люди "кастрюлями барабанят"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о дикой безработице в богатых странах Запада. Об этом он сказал во время рабочего визита на Минский тракторный завод, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

В Японии объявили о второй волне коронавируса

Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси объявил, что на фоне второй волны заражений коронавирусной инфекцией в регионе вновь закрываются городские объекты, в частности музеи, кинотеатры, библиотеки, и отменяются мероприятия.

Онищенко дал совет россиянам

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко напомнил россиянам, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках, поскольку «подъезд — самое „забытое“ место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий».

Блогер пойдет под суд за фейк о коронавирусе

Блогер из Москвы, распространивший заведомо ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19, пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
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Общество , Видео , Рамзан Кадыров , Геннадий Онищенко , Наталья Вавилова , Александр Лукашенко , Газета.Ru , РИА Новости , АГН "Москва" , Reuters
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