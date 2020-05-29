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Названы самые пострадавшие от коронавируса города России 

Lenta.ru 32 минуты назад
Названы самые пострадавшие от коронавируса города России
Фото: АГН «Москва»
Эксперты назвали российские города, наиболее пострадавшие от коронавируса и с самыми медленными темпами восстановления от кризиса. В аутсайдерах оказались Москва и Сочи. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование 2ГИС.
Компания составила рейтинг, основываясь на показателях мобильности жителей городов, их спроса на товары и услуги. При анализе учитывалось, как россияне посещают магазины, торгово-сервисные точки, офисы, уровень активности на улицах и объем услуг, оказываемых онлайн.
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Общество , Григорий Березкин , РБК , Москва , Сочи
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