Названы самые пострадавшие от коронавируса города России 

Эксперты назвали российские города, наиболее пострадавшие от коронавируса и с самыми медленными темпами восстановления от кризиса. В аутсайдерах оказались Москва Сочи . Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование 2ГИС.

Компания составила рейтинг, основываясь на показателях мобильности жителей городов, их спроса на товары и услуги. При анализе учитывалось, как россияне посещают магазины, торгово-сервисные точки, офисы, уровень активности на улицах и объем услуг, оказываемых онлайн.