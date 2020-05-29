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Кадыров вновь заявил, что здоров и находится в Чечне 

News.ru 28 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей поездке в Москву.
На своей странице в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев опубликовал видео с руководителем республики.
Скажи, что я дома, не приземлился нигде, не в Москве, нахожусь дома, бодрый и здоровый, — сказал Кадыров на видеозаписи, общаясь к Дудаеву.
Политик подчеркнул, что находится на своём рабочем месте.
Ранее некоторые анонимные Telegram-каналы написали, что Кадыров якобы заразился коронавирусом и вылетел на лечение в Москву. Информация о возможной болезни лидера Чечни не переставала появляться даже после того, как политик провёл ряд встреч и заседание оперативного штаба в Грозном.
28 мая ряд изданий написали, что самолёт с главой Чечни якобы приземлился в Москве.
NEWS.ru писал, что Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком. Он признался, что регулярно проверяется на коронавирус, а также два раза с начала пандемии делал компьютерную томографию.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Москва , Чеченская Республика
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