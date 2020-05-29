Блогер пойдет под суд за фейк о коронавирусе 

Блогер из Москвы , распространивший заведомо ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19, пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, некоторое время назад 54-летний мужчина посредством одного из видеохостингов и социальных сетей распространил видеоролики под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие» и «Все больше больных идут на органы».

В первом утверждалось, что коронавирусная инфекция является болезнью Фейгельсона — Якобсона, а ее существование скрывается, во втором — о том, что под видом борьбы с COVID-19 производится изъятие органов у здоровых людей ради их продажи для трансплантации.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Сегодня пресс-служба СК сообщила о завершении его расследования и его скором направлении в суд для рассмотрения по существу.