Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выявлено 8 572 новых случая коронавируса 

Мария Иванова 17 минут назад
За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 572, до 387 623 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
В последние дни в стране стабильно фиксируется менее девяти тысяч новых случаев за сутки: накануне был зафиксирован прирост в 8371 человека, за день до этого — 8338, еще днем ранее — 8915.
Маски предложили раздавать бесплатно
У 39,4 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
За последние сутки еще 8 264 человека выписались после выздоровления, 232 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 159 257 пациентов, 4 374 человека скончались.
Новые случаи выявили в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (2 332), Московская область (773), Санкт-Петербург (369), Нижегородская область (281), Свердловская область (230), Ростовская область (141), Челябинская область (141), Красноярский край (138), Волгоградская область (133), Дагестан (125).
За ними следуют: Тульская область (112), Брянская область (110), Ханты-Мансийский АО (105), Воронежская область (104), Новосибирская область (103), Архангельская область (101).
Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Саратовская область (94), Калужская область (91), Смоленская область (91), Пензенская область (89), Ярославская область (84), Башкирия (84), Чувашия (83), Ставропольский край (82), Якутия (82), Белгородская область (81), Кабардино-Балкария (81), Краснодарский край (80), Рязанская область (75), Ульяновская область (75), Алтайский край (75), Тамбовская область (73), Новгородская область (73), Липецкая область (70).
Менее 70 новых случаев: Хабаровский край (69), Ивановская область (68), Тыва (66), Орловская область (65), Курская область (64), Мурманская область (60), Иркутская область (60), Владимирская область (59), Приморский край (57), Карачаево-Черкессия (56), Кировская область (56), Оренбургская область (54), Ленинградская область (53), Татарстан (53), Псковская область (52), Северная Осетия (51).
Менее 50: Самарская область (48), Пермский край (47), Бурятия (47), Марий Эл (46), Ингушетия (45), Мордовия (44), Омская область (42), Тверская область (41), Астраханская область (40), Костромская область (35), Камчатский край (34), Калининградская область (33), Хакасия (32), Ямало-Ненецкий АО (31).
Менее 30: Забайкальский край (28), Амурская область (28), Вологодская область (27), Калмыкия (26), Коми (24), Томская область (23), Удмуртия (22), Кемеровская область (20), Чечня (18), Тюменская область (18), Сахалинская область (14), Карелия (11), Адыгея (11), Магаданская область (8), Еврейская АО (7), Чукотский АО (7), Крым (6), Курганская область (3), Ненецкий АО (1), Республика Алтай (1).
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что в стране стабилизировалась ситуация с коронавирусом. В некоторых регионах, в том числе в Москве, началось снижение прироста новых случаев.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Комментарии 8
Общество , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Видео
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение