В России выявлено 8 572 новых случая коронавируса 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 572, до 387 623 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В последние дни в стране стабильно фиксируется менее девяти тысяч новых случаев за сутки: накануне был зафиксирован прирост в 8371 человека, за день до этого — 8338, еще днем ранее — 8915.

У 39,4 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки еще 8 264 человека выписались после выздоровления, 232 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 159 257 пациентов, 4 374 человека скончались.

Новые случаи выявили в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (2 332), Московская область (773), Санкт-Петербург (369), Нижегородская область (281), Свердловская область (230), Ростовская область (141), Челябинская область (141), Красноярский край (138), Волгоградская область (133), Дагестан (125).

За ними следуют: Тульская область (112), Брянская область (110), Ханты-Мансийский АО (105), Воронежская область (104), Новосибирская область (103), Архангельская область (101).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Саратовская область (94), Калужская область (91), Смоленская область (91), Пензенская область (89), Ярославская область (84), Башкирия (84), Чувашия (83), Ставропольский край (82), Якутия (82), Белгородская область (81), Кабардино-Балкария (81), Краснодарский край (80), Рязанская область (75), Ульяновская область (75), Алтайский край (75), Тамбовская область (73), Новгородская область (73), Липецкая область (70).

Менее 70 новых случаев: Хабаровский край (69), Ивановская область (68), Тыва (66), Орловская область (65), Курская область (64), Мурманская область (60), Иркутская область (60), Владимирская область (59), Приморский край (57), Карачаево-Черкессия (56), Кировская область (56), Оренбургская область (54), Ленинградская область (53), Татарстан (53), Псковская область (52), Северная Осетия (51).

Менее 50: Самарская область (48), Пермский край (47), Бурятия (47), Марий Эл (46), Ингушетия (45), Мордовия (44), Омская область (42), Тверская область (41), Астраханская область (40), Костромская область (35), Камчатский край (34), Калининградская область (33), Хакасия (32), Ямало-Ненецкий АО (31).

Менее 30: Забайкальский край (28), Амурская область (28), Вологодская область (27), Калмыкия (26), Коми (24), Томская область (23), Удмуртия (22), Кемеровская область (20), Чечня (18), Тюменская область (18), Сахалинская область (14), Карелия (11), Адыгея (11), Магаданская область (8), Еврейская АО (7), Чукотский АО (7), Крым (6), Курганская область (3), Ненецкий АО (1), Республика Алтай (1).