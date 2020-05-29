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Полиция Москвы напомнила о недопустимости акций в период пандемии 

RT на русском и ещё 9 46 минут назад
Полиция Москвы предупредила граждан о недопустимости проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности.
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
Там отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре столицы.
В МВД призвали граждан воздержаться от участия в таких акциях, напомнив, что нарушители будут привлечены к ответственности.
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Новости Москвы , Видео , МВД
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