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Полиция Москвы предупредила граждан о недопустимости проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности.

«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.

Там отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре столицы.

В МВД призвали граждан воздержаться от участия в таких акциях, напомнив, что нарушители будут привлечены к ответственности.