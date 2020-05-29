Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве назвали опасный для коронавируса возраст 

Мария Иванова 2 часа назад
В Москве назвали опасный для коронавируса возраст
Фото: Рамблер
Более 80 процентов жителей Москвы, у которых коронавирус выявили за последние 24 часа, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 2 332 новых случая коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 175 829 человек с коронавирусом, 74 725 из них выздоровели, 2 330 умерли.
По данным врачей, 42,7 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще семь процентов — дети. Около 33 процентов прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет, 6,7 процента — старше 80 лет.
Как сообщал «Рамблер», ранее главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко рассказала, что новый коронавирус тяжело переносят не только пожилые, но и молодые пациенты, некоторые из них умирают. Врач отметила, что эти молодые люди очень поздно обращались за медицинской помощью
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Новости Москвы , Марьяна Лысенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия напомнила США о выселении индейцев
Россия напомнила США о выселении индейцев
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«В половых делах соображаю»: Тарзан нашел «работу»
«В половых делах соображаю»: Тарзан нашел «работу»
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение