В Москве назвали опасный для коронавируса возраст 

Более 80 процентов жителей Москвы , у которых коронавирус выявили за последние 24 часа, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в городе выявили 2 332 новых случая коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 175 829 человек с коронавирусом, 74 725 из них выздоровели, 2 330 умерли.

По данным врачей, 42,7 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще семь процентов — дети. Около 33 процентов прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет, 6,7 процента — старше 80 лет.