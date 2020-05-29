Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
В Японии объявили о второй волне коронавируса
Фото: РИА Новости
Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси объявил, что на фоне второй волны заражений коронавирусной инфекцией в регионе вновь закрываются городские объекты, в частности музеи, кинотеатры, библиотеки, и отменяются мероприятия.
"Если одним словом описать то, что происходит, то я исхожу из того, что в городе идет вторая волна (заражений — ред.)", — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.
Китахаси также подчеркнул, что специалистам дано указание тщательно отследить пути распространения инфекции и провести ПЦР-тестирование всех людей, которые находились в контакте с заразившимися.
Для недопущения дальнейшего распространения инфекции в Китакюсю с 31 мая по 18 июня будут вновь закрыты 119 городских объектов, таких как библиотеки, музеи, выставочные залы, кинотеатры и так далее, а также отменены все мероприятия по линии города. Мэр также обратился к владельцам заведений с просьбой посодействовать предпринимаемым мерам и отказаться от проведения частных мероприятий. Учеба в младшей и средней школах будет ограничена лишь первой половиной дня.
За последние шесть дней в Китакюсю были подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом в почти половине случаев источник остается неизвестен. В городе подтверждены два очага в больницах и еще один — в школе.
Всего в Японии к настоящему моменту выявили 17 471 случай заражения COVID-19, скончались 896 человек, выздоровел 14 801 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Последние новости
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Путин бросил ручку на стол во время совещания Путин бросил ручку на стол во время совещания Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться? Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Комментарии
В мире , Китакюсю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом
«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом
Видео
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение