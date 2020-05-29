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Лукашенко поведал о барабанящих кастрюлями безработных в богатых странах Запада 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко: на Западе люди «кастрюлями барабанят»
Фото: globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о дикой безработице в богатых странах Запада. Об этом он сказал во время рабочего визита на Минский тракторный завод, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — заявил белорусский лидер, отметив, правильность решения не останавливать в нынешней ситуации производства.
В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл ситуацию вокруг пандемии в мире психозом. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно».
25 мая белорусский лидер заявил, что эпидемиологическая ситуация в республике улучшилась. Он при этом призвал граждан не расслабляться и готовиться ко второй волне коронавируса.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 39 858 человек, 219 умерли, 16 660 пациентов излечились.
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В мире , Александр Лукашенко
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