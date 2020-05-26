Пока вы дома: москвичам отказали в «амнистии» 

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Москвичам отказали в «амнистии» по штрафам

Маски оказались опасны для детей

Детям младше двух лет может быть опасно носить защитные маски. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Ассоциации педиатров Японии.

Развеян миф о мутациях коронавируса

Ни одна из выявленных до сих пор мутаций в SARS-CoV-2 не усугубляет опасность вируса. Данные соответствующего исследования опубликованы на портале biorxiv.org.

Член правительства Ельцина умер после заражения COVID–19

Член первого состава правительства Бориса Ельцина Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский в Facebook.

Стабильность: зараженных менее 9 тысяч за сутки

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8915, до 362 342 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Число россиян с коронавирусом превысило 362 тысячи

Рамблер

К утру 26 мая число случаев коронавируса в России достигло 362 342-х, 131 129 человек уже выздоровели, 3807 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Сменился лидер по количеству умерших от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки Бразилия поставила своеобразный антирекорд по количеству смертей от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, сообщает Lenta.ru.

Украинцам пообещали ослабить карантин

Lenta.ru

На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии достижения соответствующих индикаторов эпидемиологической ситуации.

Российский министр переболел коронавирусом

Рекордное число москвичей вылечилось от коронавируса