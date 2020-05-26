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Пока вы дома: москвичам отказали в «амнистии» 

Дарья Зарецкая 21 минуту назад
Пока вы дома: москвичам отказали в «амнистии»
Фото: РИА Новости

Москвичам отказали в «амнистии» по штрафам

Власти Москвы не рассматривают полную "амнистию" штрафов за нарушение обязательной самоизоляции, заявил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Маски оказались опасны для детей

Детям младше двух лет может быть опасно носить защитные маски. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Ассоциации педиатров Японии.

Развеян миф о мутациях коронавируса

Ни одна из выявленных до сих пор мутаций в SARS-CoV-2 не усугубляет опасность вируса. Данные соответствующего исследования опубликованы на портале biorxiv.org.

Член правительства Ельцина умер после заражения COVID–19

Член первого состава правительства Бориса Ельцина Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский в Facebook.

Стабильность: зараженных менее 9 тысяч за сутки

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8915, до 362 342 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Число россиян с коронавирусом превысило 362 тысячи

Рамблер
К утру 26 мая число случаев коронавируса в России достигло 362 342-х, 131 129 человек уже выздоровели, 3807 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Сменился лидер по количеству умерших от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки Бразилия поставила своеобразный антирекорд по количеству смертей от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, сообщает Lenta.ru.

Украинцам пообещали ослабить карантин

Lenta.ru
На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии достижения соответствующих индикаторов эпидемиологической ситуации.

Российский министр переболел коронавирусом

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев переболел коронавирусом и вернулся к работе. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рекордное число москвичей вылечилось от коронавируса

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек, передает столичный штаб по борьбе с инфекцией.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Комментарии
Общество , Владимир Лопухин , Алексей Немерюк , Борис Ельцин , Владимир Якушев , Правительство Москвы , РИА Новости , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters
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