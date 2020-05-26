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Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Развеян миф о мутациях коронавируса
Фото: РИА Новости
Ни одна из выявленных до сих пор мутаций в SARS-CoV-2 не усугубляет опасность вируса. Данные соответствующего исследования опубликованы на портале biorxiv.org.
NIAID-RML
Специалисты Университетского колледжа Лондона в Великобритании проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов. Ученые создали модель эволюционного дерева и посмотрели, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.
Выяснилось, что изученные мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ к размножению, то есть не улучшают его способность к распространению и заражению. При этом обнаружилось, что некоторые из мутаций не оказывают никакого эффекта, а большинство изменений в геноме являются вредными для самого вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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