Развеян миф о мутациях коронавируса

Ни одна из выявленных до сих пор мутаций в SARS-CoV-2 не усугубляет опасность вируса. Данные соответствующего исследования опубликованы на портале biorxiv.org.

NIAID-RML

Специалисты Университетского колледжа Лондона в Великобритании проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов. Ученые создали модель эволюционного дерева и посмотрели, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.

Выяснилось, что изученные мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ к размножению, то есть не улучшают его способность к распространению и заражению. При этом обнаружилось, что некоторые из мутаций не оказывают никакого эффекта, а большинство изменений в геноме являются вредными для самого вируса.

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