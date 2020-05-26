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Украинцам пообещали ослабить карантин с 1 июня 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Украинцам пообещали ослабить карантин
Фото: Евгений Малолетка / AP
На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии достижения соответствующих индикаторов эпидемиологической ситуации. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Громадське».
Он пообещал, что в случае стабилизации ситуации откроются бассейны и спортзалы, будет запущен железнодорожный транспорт и разрешены межобластные пассажирские перевозки автомобилями. Украинцы смогут также посещать образовательные занятия в группах не более десяти человек.
Ляшко отметил, что условия послабления карантина для регионов остаются прежними: общее количество новых случаев инфицирования за последние семь дней должно составлять менее чем 12 на 100 тысяч; более 12 ПЦР-тестирований на 100 тысяч человек в течение последних семи дней; загруженность коек в медицинских учреждениях, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, должно быть ниже 50 процентов.
Ранее украинское правительство приняло решение о введении до 22 июня так называемого адаптивного карантина для постепенного снятия ограничений. Было анонсировано возобновление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, открытие пригородного и междугороднего автобусного сообщения. Правительство восстановило также работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.
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Комментарии 3
В мире , Украина , ЕС , Правительство Украины
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