Москвичам отказали в «амнистии» по штрафам за нарушение самоизоляции

Власти Москвы не рассматривают полную "амнистию" штрафов за нарушение обязательной самоизоляции, заявил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

"Система оспаривания штрафов существует. А полную "амнистию" по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно", — сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Передвигаться на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.