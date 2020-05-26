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Российский министр переболел коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 3 59 минут назад
Российский министр переболел коронавирусом
Фото: РИА Новости
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев переболел коронавирусом и вернулся к работе. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
26 мая министр примет участие в совещании главы правительства по вопросам строительной отрасли и ЖКХ, говорится в сообщении.
О заражении и госпитализации Владимира Якушева стало известно 1 мая, через неделю он был выписан из больницы и продолжил лечение дома.
Накануне из больницы домой отправился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого ранее подтвердился коронавирус.
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Политика , ЖКХ , Дмитрий Песков , Владимир Якушев , Интерфакс
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