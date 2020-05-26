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В России выявили 8915 зараженных за сутки 

Мария Иванова 12 минут назад
Стабильность: зараженных менее 9 тысяч за сутки
Фото: Рамблер
За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8915, до 362 342 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 8946 человек. За день до этого — 8599, еще днем ранее — 9434.
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У 41,1 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
За последние сутки еще 12 331 человек выписался после выздоровления, 174 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 131 129 пациентов, 3807 человек скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах страны. Топ регионов по приросту выглядит так: Москва (2830), Московская область (817), Санкт-Петербург (363), Нижегородская область (228), Свердловская область (207), Ростовская область (203), Архангельская область (169), Красноярский край (148), Иркутская область (112), Калужская область (105), Тульская область (105).
Менее 100 случаев прибавилось в следующих регионах: Брянская область (99), Ярославская область (94), Ханты-Мансийский АО (94), Ульяновская область (92), Новгородская область (89), Дагестан (89), Краснодарский край (89), Пензенская область (89), Кабардино-Балкария (88), Волгоградская область (88), Якутия (88), Самарская область (87), Новосибирская область (87), Рязанская область (85), Чувашская Республика (85), Смоленская область (84), Башкирия (79), Алтайский край (79), Белгородская область (76), Орловская область (75), Тамбовская область (75), Ставропольский край (75).
Менее 70 новых случаев: Липецкая область (68), Курская область (67), Саратовская область (65), Воронежская область (63), Татарстан (63), Забайкальский край (62), Хабаровский край (62), Ямало-Ненецкий АО (59), Ленинградская область (58), Владимирская область (57), Северная Осетия (57), Астраханская область (57), Оренбургская область (54), Тыва (54), Омская область (53), Калининградская область (50).
Менее 50: Кировская область (47), Мурманская область (45), Бурятия (45), Ингушетия (43), Тюменская область (42), Марий Эл (41), Пермский край (41), Приморский край (40), Мордовия (38), Ивановская область (37), Челябинская область (36), Вологодская область (34), Карачаево-Черкессия (31), Томская область (28), Адыгея (25), Хакасия (23), Костромская область (21), Чечня (21), Удмуртия (20), Камчатский край (20).
Менее 20: Псковская область (16), Амурская область (16), Тверская область (15), Карелия (15), Кемеровская область (13), Коми (9), Курганская область (6), Крым (6), Сахалинская область (5), Еврейская АО (5), Магаданская область (4), Ненецкий АО (2), Республика Алтай (2), Севастополь (1).
Как писал «Рамблер», накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в России придется соблюдать еще один-два месяца.
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Общество
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