Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маски оказались опасны для детей 

Артём Кульша 1 час назад
Маски оказались опасны для детей
Фото: Reuters
Детям младше двух лет может быть опасно носить защитные маски. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Ассоциации педиатров Японии.
В сообщении объединения сказано, что ношение масок детьми до двух лет может привести к удушью, потому что у них узкие дыхательные пути. Также ношение ими масок может стать причиной удушья и пневмонии из-за рвоты, которая часто возникает у детей в этом возрасте.
Кроме того, ношение детьми младше двух лет медицинских масок способно увеличить нагрузку на сердце и вероятность теплового удара в жаркую погоду.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,5 миллиона человек. В Японии число заболевших превысило 16,5 тысячи человек, число выздоровевших — 13,6 тысячи человек, а число умерших достигло 830 человек.
Вчера власти Японии объявили об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в пяти префектурах, в которых он до сих пор действовал. Во всех остальных префектурах режим ЧС был отменен ранее.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Комментарии
Общество , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Успенского выступила с посмертным обвинением отца
Дочь Успенского выступила с посмертным обвинением отца
«Нацисты гадят России»: Гоблин об украинской игре
«Нацисты гадят России»: Гоблин об украинской игре
В Москве начнут эксперимент с заменой паспорта
В Москве начнут эксперимент с заменой паспорта
Россиянин пытался разбить об асфальт месячного младенца
Россиянин пытался разбить об асфальт месячного младенца
Они среди нас: найдены суперраспространители COVID-19
Они среди нас: найдены суперраспространители COVID-19
Видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
00:47
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
Криминал Происшествия
Крушение Ми-8 попало на видео
00:38
Крушение Ми-8 попало на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение