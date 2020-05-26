Маски оказались опасны для детей 

Детям младше двух лет может быть опасно носить защитные маски. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Ассоциации педиатров Японии

В сообщении объединения сказано, что ношение масок детьми до двух лет может привести к удушью, потому что у них узкие дыхательные пути. Также ношение ими масок может стать причиной удушья и пневмонии из-за рвоты, которая часто возникает у детей в этом возрасте.

Кроме того, ношение детьми младше двух лет медицинских масок способно увеличить нагрузку на сердце и вероятность теплового удара в жаркую погоду.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,5 миллиона человек. В Японии число заболевших превысило 16,5 тысячи человек, число выздоровевших — 13,6 тысячи человек, а число умерших достигло 830 человек.

Вчера власти Японии объявили об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в пяти префектурах, в которых он до сих пор действовал. Во всех остальных префектурах режим ЧС был отменен ранее.