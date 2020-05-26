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Член правительства Ельцина умер после заражения коронавирусом 

Lenta.ru 53 минуты назад
Член правительства Ельцина умер после заражения COVID–19
Фото: ТАСС
Член первого состава правительства Бориса Ельцина Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский в Facebook.
«Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии», — написал Драгунский.
Ранее, 21 мая, падчерица Лопухина Вера Богатых сообщила о заражении отчима коронавирусом. В Facebook она рассказала, что политика отправили в реанимацию, где он провел два дня. Затем Лопухина выписали из больницы и отправили домой. «Когда его привезли, он был практически без сознания и задыхался, при этом нам выдали выписной эпикриз, где было написано, что все отлично, и уехали», — добавила Богатых. По ее словам, после очередного обращения к медикам Лопухина отвезли на лечение в другую больницу.
Лопухин родился 23 мая 1952 года в Москве. Окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В августе 1991-го стал заместителем министра экономики РСФСР, а спустя три месяца — министром топлива и энергетики РСФСР и позже — Российской Федерации.
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Комментарии 6
Политика , Владимир Лопухин , Борис Ельцин , Вера Богатых , МГУ
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