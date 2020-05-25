Пока вы дома: Лавров назвал плюсы пандемии 

Лавров назвал плюсы пандемии
Пандемия коронавируса может помочь улучшить международные отношения, при этом Россия и Германия сыграет в этом лидирующую роль.
"Серьезная зараза": глава Тувы госпитализирован
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что заразился коронавирусом и находится в больнице.
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Следующим этапом снятия ограничений в Москве, введенных для недопущения распространения инфекции, нужно открывать непродовольственную торговлю, затем — сферу бытовых услуг.
Познер обратился к россиянам
Журналист Владимир Познер рассказал о своем отношении к ограничениям в связи с пандемией коронавируса и призвал россиян не сравнивать новое заболевание с войной.
В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса
За последние сутки число пациентов с новым коронавирусом в России выросло на 8946, до 353 427 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в РФ
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в начале осени. Об этом со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает ТАСС.
Российским СМИ предложили запретить освещать коронавирус
Заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы, вирусолог Николай Филатов отметил, что СМИ «создают в эфире катастрофу», говоря о пандемии, хотя на самом деле выявляемость коронавируса составляет всего около трех процентов.
"Упырь из Ярославля" избил женщину за спущенную маску
Житель Ярославля напал на женщину за то, что она спустила защитную маску на подбородок. Об этом муж пострадавшей Михаил Чернов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В Москве отметили снижение индекса самоизоляции
Индекс самоизоляции днём 25 мая снизился до отметки 1,9. Неделей ранее этот показатель был на уровне 2,2.
В Китае зарегистрировали новые случаи COVID-19
11 новых завезённых случаев коронавируса выявили на территории КНР. 10 пациентов находятся в автономном районе Внутренняя Монголия, ещё один — в провинции Сычуань, передает сайт News.ru.