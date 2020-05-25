Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским СМИ предложили запретить освещать коронавирус 

Lenta.ru 30 минут назад
СМИ в России предложили запретить освещать коронавирус
Фото: ТАСС
Заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы, вирусолог Николай Филатов отметил, что СМИ «создают в эфире катастрофу», говоря о пандемии, хотя на самом деле выявляемость коронавируса составляет всего около трех процентов. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Филатов отметил, что СМИ нужно вообще запретить «любые разговоры на тему коронавируса» и оставить право освещения пандемии только за федеральными и региональными оперштабами.
Вирусолог добавил, что клинические проявления коронавируса есть только у 45 процентов людей с подтвержденным диагнозом, что говорит о том, что «у них нет заболевания».
«А СМИ создают в эфире катастрофу. Возьмите другой какой-нибудь возбудитель и обследуйте людей на него — вы его найдете. Будет еще один повод для катастрофы», — подчеркнул Филатов.
Вместе с тем он отметил, что в России существует другая проблема, «которую действительно надо решать: чтобы люди, обратившиеся за медицинской помощью, не умирали».
«Заболел человек, поднялась у него температура, он идет к медицинскому работнику, ему ставят диагноз и принимают меры, чтобы вылечить этого человека», — заключил вирусолог.
По последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 25 мая, за последние сутки зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За весь период эпидемии в стране 118 798 человек выздоровело, еще 3633 скончались.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
В России рухнула выдача ипотеки В России рухнула выдача ипотеки Названы регионы России с затяжным выходом из эпидемии коронавируса Названы регионы России с затяжным выходом из эпидемии коронавируса Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 353 тысячи Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 353 тысячи
Комментарии 1
Общество , Николай Филатов , Дмитрий Смирнов , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
«Едет кукушка»: кал пингвинов удивил ученых
«Едет кукушка»: кал пингвинов удивил ученых
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Голикова панику наводит»
«Голикова панику наводит»
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России
Видео
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение