В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса 

За последние сутки число пациентов с новым коронавирусом в России выросло на 8946, до 353 427 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8599 человек. За день до этого — 9434, еще днем ранее — 8894.

У 43,7 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки после еще 5499 человек выписали после выздоровления, 92 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 118 798 пациентов, 3633 человек скончались.

Новые случаи выявили в 83-х регионах. Топ-10 лидеров по приросту выглядит так: Москва (2560), Московская область (831), Санкт-Петербург (374), Свердловская область (279), Нижегородская область (229), Ростовская область (158), Астраханская область (153), Красноярский край (145), Архангельская область (126), Иркутская область (116).

За ними следуют: Тульская область (111), Дагестан (110), Калужская область (108), Брянская область (106), Ярославская область (101), Саратовская область (98), Ульяновская область (98), Чувашия (97), Самарская область (97), Пензенская область (94), Краснодарский край (90), Белгородская область (89), Волгоградская область (89), Башкирия (89), Новосибирская область (89), Рязанская область (87), Ханты-Мансийский АО (85), Кабардино-Балкария (83), Смоленская область (82), Алтайский край (81), Якутия (81).

Менее 80 случаев прибавилось в следующих регионах: Ставропольский край (79), Тыва (78), Курская область (74), Тамбовская область (72), Новгородская область (70), Владимирская область (69), Бурятия (66), Хабаровский край (65), Кировская область (64), Липецкая область (63), Татарстан (62), Северная Осетия (60), Орловская область (59), Омская область (59), Забайкальский край (59), Ленинградская область (58), Воронежская область (55), Тверская область (53).

Менее 50: Приморский край (49), Ингушетия (45), Челябинская область (45), Оренбургская область (44), Калининградская область (43), Пермский край (43), Марий Эл (39), Ямало-Ненецкий АО (38), Тюменская область (37), Ивановская область (36), Мурманская область (36), Мордовия (34), Камчатский край (31), Амурская область (30), Томская область (29), Псковская область (26), Карачаево-Черкессия (26), Адыгея (25), Калмыкия (24), Хакасия (24), Вологодская область (22), Чечня (22).

Менее 20: Удмуртия (19), Карелия (16), Крым (14), Костромская область (13), Кемеровская область (12), Республика Алтай (7), Коми (6), Курганская область (4), Чукотский АО (2), Севастополь (2), Сахалинская область (1), Еврейская АО (1).