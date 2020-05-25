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Заммэра рассказал о следующих этапах снятия ограничений в Москве 

ТК «Звезда» и ещё 4 38 минут назад
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Фото: moscow-live flickr
Непродовольственная торговля и сфера услуг важны для экономики страны, и промышленности. Также здесь задействовано большое количество малых предприятий, которые необходимо возвращать в работу.
Данные сферы важны для экономики страны, и промышленности. Также здесь задействовано большое количество малых предприятий, которые необходимо возвращать в работу.
Следующим этапом снятия ограничений в Москве, введенных для недопущения распространения инфекции, нужно открывать непродовольственную торговлю, затем — сферу бытовых услуг. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — рассказал он.
По его словам, данная сфера очень важна для экономики, во-первых, потому, что здесь работает большое количество людей, во-вторых, торговля является ключевым элементов товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.
«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств», — объяснил Ефимов.
В сфере бытовых услуг, по словам заммэра, занято наибольшее количество малых предприятий, передает РИА Новости.
С 12 мая Россия начала постепенно возвращаться к привычной жизни, на работу вышли сотрудники промышленности и строительства. В связи с этим во многих регионах России был введен масочно-перчаточный режим, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и закрепить уже достигнутые результаты. Правительству было поручено разработать план по поэтапному выходу из режима ограничений.
Например, в Московской области следующим этапом смягчения ограничений по коронавирусу могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские. А вот кинотеатры и спортзалы возобновят работу после того, как будут пройдены все три этапа ослабления карантинных мер.
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Комментарии
Общество , Новости Москвы , Владимир Ефимов , РИА Новости
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