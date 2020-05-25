Назван следующий этап снятия ограничений в Москве

Непродовольственная торговля и сфера услуг важны для экономики страны, и промышленности. Также здесь задействовано большое количество малых предприятий, которые необходимо возвращать в работу.

Данные сферы важны для экономики страны, и промышленности. Также здесь задействовано большое количество малых предприятий, которые необходимо возвращать в работу.

Следующим этапом снятия ограничений в Москве , введенных для недопущения распространения инфекции, нужно открывать непродовольственную торговлю, затем — сферу бытовых услуг. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — рассказал он.

По его словам, данная сфера очень важна для экономики, во-первых, потому, что здесь работает большое количество людей, во-вторых, торговля является ключевым элементов товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств», — объяснил Ефимов.

В сфере бытовых услуг, по словам заммэра, занято наибольшее количество малых предприятий, передает РИА Новости.

С 12 мая Россия начала постепенно возвращаться к привычной жизни, на работу вышли сотрудники промышленности и строительства. В связи с этим во многих регионах России был введен масочно-перчаточный режим, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и закрепить уже достигнутые результаты. Правительству было поручено разработать план по поэтапному выходу из режима ограничений.

Например, в Московской области следующим этапом смягчения ограничений по коронавирусу могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские. А вот кинотеатры и спортзалы возобновят работу после того, как будут пройдены все три этапа ослабления карантинных мер.