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Лавров считает, что коронавирус может помочь улучшить международные отношения 

Газета.Ru 1 час назад
Лавров назвал плюсы пандемии
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса может помочь улучшить международные отношения, при этом Россия и Германия сыграет в этом лидирующую роль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе конференции "Постдамские встречи".
По его словам, пандемия посодействует формированию объединительных подходов в области внешней политики и мировой экономики, а также поможет нарастить взаимодействие стран и международных институтов в борьбе с реальными, а не выдуманными угрозами.
При этом он затронул отношения России и Германии. Министр обратил внимание на то, что сейчас становится важным вопрос лидерства двух этих стран в стремительно меняющемся мире.
"В наших общих силах трансформировать пессимистичный, но расхожий сегодня лозунг "мир никогда не будет прежним" в гораздо более амбициозную и ориентированную на будущее установку "мир должен стать лучше", — подчеркнул Лавров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Политика , ВОЗ , Германия
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