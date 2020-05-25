Лавров назвал плюсы пандемии

Пандемия коронавируса может помочь улучшить международные отношения, при этом Россия Германия сыграет в этом лидирующую роль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе конференции "Постдамские встречи".

По его словам, пандемия посодействует формированию объединительных подходов в области внешней политики и мировой экономики, а также поможет нарастить взаимодействие стран и международных институтов в борьбе с реальными, а не выдуманными угрозами.

При этом он затронул отношения России и Германии. Министр обратил внимание на то, что сейчас становится важным вопрос лидерства двух этих стран в стремительно меняющемся мире.

"В наших общих силах трансформировать пессимистичный, но расхожий сегодня лозунг "мир никогда не будет прежним" в гораздо более амбициозную и ориентированную на будущее установку "мир должен стать лучше", — подчеркнул Лавров.