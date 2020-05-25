«Серьезная зараза»: глава Тувы госпитализирован

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что заразился коронавирусом и находится в больнице.

По словам главы региона, кроме него в больнице лежат председатель администрации Танды и еще ряд чиновников.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — заявил Шолбан Кара-оол.

Он подчеркнул, что «зараза очень страшная» и пожаловался, что «голова очень болит».

«Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. (…) Управляемость республики нормальная», — подчеркнул глава Тувы.

Руководитель региона призвал сограждан беречь себя и заверил, что все будет хорошо и это «испытание будет пройдено».

Как сообщал «Рамблер», с начала эпидемии в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.