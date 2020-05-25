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Познер обратился к россиянам из-за коронавируса и призвал напрячься 

Lenta.ru 29 минут назад
Познер обратился к россиянам
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер рассказал о своем отношении к ограничениям в связи с пандемией коронавируса и призвал россиян не сравнивать новое заболевание с войной. Мнение телеведущего опубликовано на сайте «Познер Online».
По словам Познера, личную точку зрения он решил опубликовать после получения множества писем с вопросом: «Как нам все это пережить?». «Дай вам бог только не заболеть или чтобы ваши близкие не заболели», — обратился он к читателям и зрителям.
Ведущий добавил, что лично «никогда не сдается» и что у него «выработалось убеждение, что можно выстоять, можно и нужно». Познер заметил, что «можно напрячься и дождаться лучших времен».
При этом журналист призвал россиян понять, что пандемия пройдет и что «это трудный момент, но не война». «Бомба не упадет на ваш дом, оккупанты какие-нибудь не расстреляют вас, то есть не надо чересчур на это реагировать», — подчеркнул он.
Ранее Познер признал, что недоверие россиян к властям в связи с мерами по коронавирусу обосновано, но призвал население не сомневаться в опасности заболевания. По его словам, в настоящее время это недоверие у людей «чуть ли не на генном уровне».
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Общество , Владимир Познер
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