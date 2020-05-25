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«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Житель Ярославля напал на женщину за то, что она спустила защитную маску на подбородок. Об этом муж пострадавшей Михаил Чернов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Тренер MMA избил продавщицу за просьбу надеть маску
По его словам, днем 23 мая в одном из магазинов сети «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) его супруга спустила маску на подбородок, чтобы было удобнее разговаривать по мобильному телефону. Это не понравилось другому посетителю торговой точки, «этому упырю». Мужчина стал требовать от женщины надеть маску. Он кричал и прибегал к угрозам и оскорблениям.
«Моя львица не из робкого десятка — аргументированно пыталась его приструнить, — но он пошел в бой», — рассказал Чернов.
«Упырь» схватил его жену за горло и сделал попытку вырвать смартфон из рук. Она сумела вырваться и удержать гаджет в руках. Тогда мужчина подрался с еще несколькими людьми, после чего расплатился на кассе и покинул магазин. В результате нападения супруга Чернова получила ссадину на лице. Кроме того, у нее болит все тело.
«Администрация магазина — ноль, охрана — ноль. Вызвали полицию, написали заявление. Упыря найдем, все данные есть», — подытожил Чернов.
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Происшествия , Видео , Михаил Чернов , Ярославль
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