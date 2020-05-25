Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в РФ 

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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в начале осени. Об этом со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину», — пояснил он .

По словам Гинцбурга, «в лучшем варианте» вакцинация займет полгода, однако процесс может растянуться до девяти месяцев.

Первыми вакцины должны получить медицинские работники, которые непосредственно сталкиваются с вирусом, а также организованные коллективы, пояснил он.