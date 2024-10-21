Пока вы не уснули: «план Путина» по долларовой системе и травма президента Бразилии

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Евросоюз отреагировал на «отправку» войск из Северной Кореи на Украину

© EPA/TACC

Европейский союз озабочен военным сотрудничеством России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и сочтет возможную отправку северокорейских военных на Украину серьезной эскалацией. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Читать новость полностью

Стало известно о «плане Путина» по разрушению долларовой системы

Альтернативная платежная система БРИКС, которую предложил внедрить президент России Владимир Путин, может привести к разрушению долларовой системы. Об этом пишет The Economist.

Читать новость полностью

Песков прокомментировал слова Трампа о нанесении удара по Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о нанесении удара по Москве. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь отметил, что сейчас в Соединенных Штатах звучит много «эмоциональных заявлений».

Читать новость полностью

Президент Бразилии получил травму затылка с кровоизлиянием в мозг

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму затылка, у политика произошло кровоизлияние. Об этом пишет портал G1, ссылаясь на врача Роберту Калила Филью.

Читать новость полностью

Американская ЧВК вывела с Курского направления основные силы

Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) в первую неделю атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область России сняла своих сотрудников с этого направления из-за провала «плана блицкриг». Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

Читать новость полностью

Небензя назвал последствие вторжения ВСУ в Курскую область

Перспективы урегулирования конфликта отдалились. Такое последствие вторжения ВСУ в Курскую область назвал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», — сказал дипломат.

Читать новость полностью

Шахтеры объявили голодовку в российском регионе

© URA.RU/TACC

Работники шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты зарплат предприятием. Об этом сообщает 360.ru в Teleram.

Телеканал опубликовал кадры собрания коллектива работников, на которых владелец Денис Немыкин сообщает шахтерам о неспособности компании поддерживать жизнеобеспечение предприятия. Также в распоряжении журналистов оказались фотографии коллективного заявления работников, в котором те сообщают о начале голодовки.

Читать новость полностью

БРИКС на время закрыл набор союзников

Дальнейшее расширение группы БРИКС пока невозможно. Как объяснил в преддверии саммита в Казани в интервью URA.RU ведущий эксперт Экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС Виктор Хейфец, это может вызвать недовольство тех кандидатов в члены объединения, кто не попадет в «новую волну».

Читать новость полностью

ФАС возбудила дело в отношении ВТБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО "ВТБ" по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщила пресс-служба ведомства.

Читать новость полностью

Стало известно состояние актрисы Яковлевой

Актриса Алена Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в медучреждении.

По словам собеседника агентства, 63-летняя Яковлева находится в состоянии средней тяжести. Других деталей он не привел.

Читать новость полностью