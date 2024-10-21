Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) в первую неделю атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область России сняла своих сотрудников с этого направления из-за провала «плана блицкриг». Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». Газета.Ru

По словам российского военного, ЧВК Forward Observation Group сняла своих наемников с курского направления в первую неделю вторжения украинских войск на российскую территорию, однако позже вернула небольшие силы. Lenta.ru

Также командир отряда отметил, что украинские подразделения, состоящие из наемников, не выполняют функции штурмовых отрядов, они работают как заградотряды, диверсионно-разведывательные группы, снайперы. ТАСС