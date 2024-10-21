Песков прокомментировал слова Трампа о нанесении удара по Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о нанесении удара по Москве. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь отметил, что сейчас в Соединенных Штатах звучит много «эмоциональных заявлений».

Ранее во время встречи с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal Трамп заявил, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанесением удара «по центру Москвы в случае нападения на Украину». Вместе с тем он отметил, что предпочел бы избежать такого исхода событий из-за дружеских связей с российским лидером.

Трамп грозил Путину ударом по Москве

«Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии. Вот что мы можем сказать по этому поводу», — прокомментировал слова политики Песков.

До этого пресс-секретарь российского лидера отмечал, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. По его словам, ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и не соблюдают «информационную гигиену».