Евросоюз отреагировал на «отправку» войск из Северной Кореи на Украину

Европейский союз озабочен военным сотрудничеством России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и сочтет возможную отправку северокорейских военных на Украину серьезной эскалацией. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Газета.Ru

«Если сообщения о возможном направлении северокорейских военных на Украину подтвердятся, это станет серьезной эскалацией», — заявил Стано. Он добавил, что эта информация говорит о «слабости» России и ее «незаинтересованности в мире». ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переброске в Россию военных из Северной Кореи в министерство обороны. По его словам, Северная Корея является близким соседом и партнером России, и власти развивают отношения во всех областях. Российская газета