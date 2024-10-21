Президент Бразилии получил травму затылка с кровоизлиянием в мозг

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму затылка, у политика произошло кровоизлияние. Об этом пишет портал G1, ссылаясь на врача Роберту Калила Филью. NSN.FM

«По имеющимся данным, он [Лула да Силва] сидел на скамейке и поскользнулся. Несчастный случай произошел в субботу вечером, когда Лула и первая леди Розаньела да Силва (...) завершали подготовку к поездке в российский город Казань, где пройдет саммит БРИКС. Президент отправился в больницу, где ему наложили швы на затылок», — отмечается в материале. Lenta.ru

Портал напомнил, что президента Бразилии госпитализировали 20 октября «с тупой раной в области затылка», ему наложили пять швов в больнице, после чего он вернулся в свою резиденцию. Врачи рекомендовали лидеру страны избегать длительных перелетов в течение нескольких дней, поэтому глава государства отменил поездку на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября и примет участие в нем в формате видеоконференции. ТАСС