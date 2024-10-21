Стало известно состояние актрисы Яковлевой

Актриса Алена Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в медучреждении.

По словам собеседника агентства, 63-летняя Яковлева находится в состоянии средней тяжести. Других деталей он не привел.

Ранее сообщалось, что Яковлеву госпитализировали в больницу с подозрением на аппендицит. Ее увезли на скорой сразу после спектакля. Также у актрисы сегодня должен был состояться творческий вечер в Театре имени Вахтангова, но теперь его отменили.

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как «Ярик», «Гнездо глухаря», «Жизнь одна», «Возвращение мушкетеров». Также она снималась в сериалах «Склифосовский» , «Женский доктор», «Кадетство» и «Марш Турецкого».