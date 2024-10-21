Небензя назвал последствие вторжения ВСУ в Курскую область

Перспективы урегулирования конфликта отдалились. Такое последствие вторжения ВСУ в Курскую область назвал постпред России при ООН Василий Небензя. Lenta.ru

«Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», — сказал дипломат. RT на русском

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 25 тыс. военнослужащих и 167 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. ТАСС