БРИКС на время закрыл набор союзников

Дальнейшее расширение группы БРИКС пока невозможно. Как объяснил в преддверии саммита в Казани в интервью URA.RU ведущий эксперт Экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС Виктор Хейфец, это может вызвать недовольство тех кандидатов в члены объединения, кто не попадет в «новую волну».

«Принять в БРИКС одного и не принять другого — значит, породить обиды. Так уже было в случае с Алжиром, который отозвал свою заявку на вступление в БРИКС. У Алжира как раз есть некая обида на то, что его не приняли в объединение, а Египет и Эфиопию приняли», — пояснил Хейфец.

Иран на саммите БРИКС намерен привлечь внимание к "преступлениям Израиля"

Поэтому наиболее перспективным, по словам эксперта, является вариант с введением статуса государства-партнера БРИКС. Он не предполагает жестких обязательств, но дает многие права наравне с полноправными членами группы. Такой статус, как ожидается, лидеры стран БРИКС примут на саммите в Казани.