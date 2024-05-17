Пока вы не уснули: Зеленский о перемирии и отказ Эстонии от обмена землями с РФ

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Путин высказался о последствиях отправки Францией войск на Украину

Прежде чем обсуждать последствия отправки Парижем войск на Украину, необходимо получить ответ от президента Франции Эммануэля Макрона о том, примет ли он вообще такое решение. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

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В МИД рассказали, чем Россия ответит Западу вместо «красных линий»

Россия отложит «тему красных линий» и будет зеркально отвечать на ядерные угрозы Запада, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, на Западе привыкли думать, что с Россией нужно вести дела с позиции стратегической неопределенности, двусмысленности, «чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации». Особенно это характерно для подходов Запада к тематике ядерного оружия, отметил он.

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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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Эстония отказалась от обмена землями с Россией

Эстония застроит участки земли на границе с Россией, которые ранее планировалось обменять, сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс.

Ляэнеметс прокомментировал решение эстонского правительства начать строительство приграничной инфраструктуры без учета двусторонних соглашений с Россией о государственной границе и разграничении морских пространств. Он сослался на несостоявшийся обмен Саатсеского сапога — приграничного участка, находящегося в составе России.

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Крупнейшие покупатели российского угля начали отказываться от него

За первые три месяца поставки российского угля в Китай, Индию и Турцию, которые за последние два года стали его основными покупателями за рубежом, резко снизились. Об этом со ссылкой на статистику Минэнерго пишут «Ведомости».

Так, экспорт в Индию упал более чем в два раза, до 4,7 миллиона тонн, в Турцию — почти в два раза, до 4,1 миллиона, а в Китай — на 16 процентов, до 12,9 миллиона. Также начали ускоренными темпами отказываться от российского угля Южная Корея (падение в 1,7 раза, 1,4 миллиона тонн), Япония (падение в 3,7 раза, 449 тысяч тонн) и Тайвань (падение в 11 раз, до 95 тысяч тонн).

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Зеленский оценил предложение о перемирии с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения об «Олимпийском перемирии» с Россией. Он назвал это "неживой историей".

«Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история», — заявил Зеленский вовремя общения с журналистами.

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Орбан заявил, что Фицо находится между жизнью и смертью

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится «между жизнью и смертью». Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит портал Index.hu.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая после выездного заседания правительства. Преступник сделал 5 выстрелов, премьер был ранен в плечо и живот и экстренно госпитализирован. Операция по спасению его жизни длилась пять часов, после нее политик был введен в искусственную кому.

В ЕК раскрыли срок действия запрета вещания в ЕС российских СМИ

Запрет на вещание четырех российских СМИ в странах Евросоюза продлится до завершения СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Еврокомиссии.

Ранее Совет ЕС принял решение приостановить вещание на территории Евросоюза «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Также под запрет попал базирующийся в Праге портал Voice of Europe. СМИ обвинили в «распространении и поддержке российской пропаганды и агрессии против Украины». При этом указывается, что они смогут заниматься деятельностью, не связанной с вещанием.

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ВС России впервые сбили дрон ВСУ Jupiter H-3 с дальностью полета до 1000 км

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации украинский дрон Jupiter H-3. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Данный дрон имеет дальность полета до тысячи километров, в основном его используют в качестве разведчика. Ранее в военном ведомстве об уничтожении таких беспилотников не заявляли.

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Путин объяснил санкции США против китайских машин

США ввели санкции на китайские электромобили, так как они стали лучше. Это является примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Глава России констатировал, что в современном мире возникают ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой.

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