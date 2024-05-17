В ЕК раскрыли срок действия запрета вещания в ЕС российских СМИ

Запрет на вещание четырех российских СМИ в странах Евросоюза продлится до завершения СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Еврокомиссии.

Ранее Совет ЕС принял решение приостановить вещание на территории Евросоюза «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Также под запрет попал базирующийся в Праге портал Voice of Europe. СМИ обвинили в «распространении и поддержке российской пропаганды и агрессии против Украины». При этом указывается, что они смогут заниматься деятельностью, не связанной с вещанием.

В ЕК данное решение приветствовали.

«Эти меры должны действовать до момента, когда российской агрессии на Украине будет положен конец и пока РФ не перестанет распространять дезинформацию», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответить на запрет вещания в Евросоюзе российских СМИ. По ее словам, Москва уже работает над этим вопросом.