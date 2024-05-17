Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. NSN.FM

«Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Lenta.ru

«Я попросил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это предложение было отклонено большинством. Поэтому я наложил на резолюцию вето, так что решения Совета не было», - пояснил Сийярто. ТАСС