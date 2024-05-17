В МИД рассказали, чем Россия ответит Западу вместо «красных линий»

Россия отложит «тему красных линий» и будет зеркально отвечать на ядерные угрозы Запада, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. News.ru

По его словам, на Западе привыкли думать, что с Россией нужно вести дела с позиции стратегической неопределенности, двусмысленности, «чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации». Особенно это характерно для подходов Запада к тематике ядерного оружия, отметил он. Газета.Ru

«Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему «красных линий» мы отложим в сторону», - сказал дипломат. Российская газета

Рябков также заявил, что соглашения о гарантиях безопасности между Россией и Западом, о которых шла речь в 2021 году, сейчас неактуальны. По его словам, происходящие сейчас «на западном азимуте» события являются задачей военных и представителей силовых структур, а не дипломатов. Lenta.ru