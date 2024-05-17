Зеленский оценил предложение о перемирии с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения об «Олимпийском перемирии» с Россией. Он назвал это "неживой историей".

«Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история», — заявил Зеленский вовремя общения с журналистами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предлагал остановить все вооруженные конфликты в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже. Он упомянул, что это предложение касается в том числе и украинского конфликта.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

В январе 2023 года президент России Владимир Путин уже предлагал рождественское перемирие, однако предложение было отклонено Киевом. Путин подчеркивал, что Россия не отказывается от переговоров и готова к ним, в то время как президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел запрет на переговоры с Россией.