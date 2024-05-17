ВС России впервые сбили дрон ВСУ Jupiter H-3 с дальностью полета до 1000 км

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации украинский дрон Jupiter H-3. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российская газета

Данный дрон имеет дальность полета до тысячи километров, в основном его используют в качестве разведчика. Ранее в военном ведомстве об уничтожении таких беспилотников не заявляли. NSN.FM

«Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» уничтожил украинский БПЛА Jupiter H-3. Расчеты ЗРК «Бук-М1-2» группировки войск «Юг» продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника», - сказано в сообщении. ТАСС