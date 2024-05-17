Прежде чем обсуждать последствия отправки Парижем войск на Украину, необходимо получить ответ от президента Франции Эммануэля Макрона о том, примет ли он вообще такое решение. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Lenta.ru

Отвечая на вопрос российских журналистов об отправке Вооруженных сил Франции на Украину, Путин сказал: «Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом». Газета.Ru

«Потом уже мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — подчеркнул президент. Ura.Ru