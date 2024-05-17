Эстония застроит участки земли на границе с Россией, которые ранее планировалось обменять, сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс. Деловая газета «Взгляд»

Ляэнеметс прокомментировал решение эстонского правительства начать строительство приграничной инфраструктуры без учета двусторонних соглашений с Россией о государственной границе и разграничении морских пространств. Он сослался на несостоявшийся обмен Саатсеского сапога — приграничного участка, находящегося в составе России. Lenta.ru

По его словам, какой-либо обмен землей с Россией Эстония не станет делать «еще несколько десятилетий, а то и веков». Российская газета