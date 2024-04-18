Пока вы не уснули: вызов посла РФ в МИД Германии и Кремль о новом пакете помощи Украине

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Зеленский сообщил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения

© IMAGO / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему моменту тепловая система электроснабжения в стране практически полностью уничтожена. По его словам, страдает и газовая инфраструктура Украины.

«Почти вся наша тепловая энергетика [уничтожена]. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются атакам», — заявил Владимир Зеленский во время заседания Евросовета в режиме ВКС.

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Бербок вызвала российского посла в МИД Германии

© EPA/TACC

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла РФ из-за шпионского скандала. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Бербок вызвала российского посла в МИД после того, как в Баварии задержали двух человек», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что задержанных подозревают в работе на российские спецслужбы.

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Кремль прокомментировал новый пакет помощи от США Украине

Помощь США Украине не способна повлиять на исход развития ситуации на фронтах, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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ФРГ предупредила РФ о нежелательности участия в церемонии по случаю освобождения концлагерей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о получении посольством в Берлине уведомления о нежелательности участия россиян в мероприятиях по случаю освобождения узников концлагерей. Об этом пишет ТАСС.

«Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фабрик смерти», - пояснила она.

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Американский дрон заметили над Черным морем во время атаки на аэродром в Крыму

© Wikipedia Commons

У российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Крыму. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, американский стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 во вторник, 16 апреля, осуществил вылет с военной авиабазы на итальянском острове Сицилия и примерно с 14:00 мск фиксировался неподалеку от полуострова, периодически двигаясь с выключенным транспондером.

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Эксперты предрекли «революцию зарплат» в России

В России, возможно, начинается «зарплатная революция». Об этом сообщает РБК со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.

Экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов в своем докладе отметил, что приблизить начало «революции зарплат» в России могло проведение специальной военной операции на Украине. Он указал на появление на рынке труда нового стандарта, ведущего к отказу россиян от дешевого труда.

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КСИР: Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля

Командующий подразделениями Корпуса стражей Исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов нанести по ним удары.

Слова Хакталаба приводит агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что если Израиль предпримет попытку нанести удар по иранским ядерным объектам, то Иран незамедлительно ответит.

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Стала известна позиция Китая по вопросу принятия Палестины в ООН

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ее коллега из Китая Ван И выразил уверенность в поддержке Пекином принятия Палестины в члены ООН. Об этом сообщает The Washington Post.

Такое заявление Марсуди сделала по итогам встречи с Ваном И в индонезийской Джакарте. Кроме того, оба министра вновь призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

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В России отреагировали на задержание главы МЧС Чечни в Дагестане

Инцидент с главой МЧС Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане является беспределом. Такое мнение высказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Цакаев был задержан в Дагестане 14 апреля. Остановить автомобиль, которым управлял мужчина удалось только с помощью полицейского «ежа».

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ЕСПЧ принял решение по иску Киркорова против Литвы

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет посещать Литву, где его сочли угрозой национальной безопасности. Об этом заявила пресс-служба ЕСПЧ.

Литва в 2021 году запретила Филиппу Киркорову, являющемуся гражданином России и Болгарии, въезд на территорию страны на протяжении пяти лет. МИД страны утверждал, что артист «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине». Литовский суд поддержал это решение. В итоге певец дошел до Европейского суда по правам человека.

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