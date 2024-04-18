Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ее коллега из Китая Ван И выразил уверенность в поддержке Пекином принятия Палестины в члены ООН. Об этом сообщает The Washington Post.

Такое заявление Марсуди сделала по итогам встречи с Ваном И в индонезийской Джакарте. Кроме того, оба министра вновь призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

«Я уверен, что Китай будет использовать свое влияние, чтобы предотвратить эскалацию», — заявила она.

Марсуди также добавила, что Китай и Индонезия разделяют одинаковые взгляды на важность решения палестинской проблемы посредством создания Палестинского государства.

«Китай и Индонезия также полностью поддержат членство Палестины в ООН», — добавила она.

Ранее с поддержкой членства Палестины в ООН уже выступила Испания.