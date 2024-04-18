КСИР: Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля

Командующий подразделениями Корпуса стражей Исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов нанести по ним удары.

Слова Хакталаба приводит агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что если Израиль предпримет попытку нанести удар по иранским ядерным объектам, то Иран незамедлительно ответит.

«Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении», — заявил представитель КСИР.

По словам Хакталаба, Иран «держит руку на спусковом крючке», чтобы оперативно при необходимости отреагировать на возможные агрессивные шаги со стороны Израиля.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд в случае атаки Израиля.

Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.