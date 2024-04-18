Зеленский сообщил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему моменту тепловая система электроснабжения в стране практически полностью уничтожена. По его словам, страдает и газовая инфраструктура Украины.

«Почти вся наша тепловая энергетика [уничтожена]. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются атакам», — заявил Владимир Зеленский во время заседания Евросовета в режиме ВКС.

Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Путин высказался о российских ударах по энергообъектам Украины

Минобороны РФ периодически отчитывается об успешных ударах по инфраструктуре Украины. При этом атакам подвергаются именно промышленные и производственные объекты. Удары по гражданским объектам исключаются, неоднократно отмечали в ведомстве. Спецоперация на Украине достигла поворотного момента из-за новой тактике РФ, отмечали авторы CNN.