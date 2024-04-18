ЕСПЧ принял решение по иску Киркорова против Литвы

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет посещать Литву, где его сочли угрозой национальной безопасности. Об этом заявила пресс-служба ЕСПЧ.

Литва в 2021 году запретила Филиппу Киркорову, являющемуся гражданином России и Болгарии, въезд на территорию страны на протяжении пяти лет. МИД страны утверждал, что артист «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине». Литовский суд поддержал это решение. В итоге певец дошел до Европейского суда по правам человека.

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Однако в ЕСПЧ признали неприемлемым заявление Киркорова против Литвы.

«Литовские власти установили, что он был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал агрессивную политику российского государства», - отмечается в заявлении суда.

Рассмотрев жалобу Киркорова, суд пришел к выводу, что «оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной».

«В частности, заявитель открыто говорил, что поддерживает действия России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене». Более того, суды сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями заявителя и наложенным на него запретом и не сочли его несоразмерным», - подчеркнули в ЕСПЧ.

ЕСПЧ также согласился с выводами литовских судов о том, что введенный запрет не являлся несоразмерным ограничением прав Киркорова, учитывая отсутствие у артиста семейных связей в Литве.