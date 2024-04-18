Бербок вызвала российского посла в МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла РФ из-за шпионского скандала. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Москва24

«Бербок вызвала российского посла в МИД после того, как в Баварии задержали двух человек», — говорится в материале газеты. Там добавили, что задержанных подозревают в работе на российские спецслужбы. Ura.Ru

Как писал журнал Der Spiegel, предполагаемых шпионов задержали утром 17 апреля в Байройте. Главный подозреваемый — 39-летний Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, среди прочего, в том, что он работал агентом секретной службы, готовил диверсии и следил за военными объектами. Предположительно, он сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2023 года. Он согласился совершить поджоги и взрывы на военной инфраструктуре, в оружейных заводах и промышленных объектах. Газета.Ru